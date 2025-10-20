La tormenta política detrás de las lluvias: Claudia Sheinbaum acusa al Partido Acción Nacional por falta de sensibilidad

La presidenta Claudia Sheinbaum entró al ring político al cuestionar el momento y el contexto del relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), afirmando que realizar un cambio de imagen del partido mientras miles de familias aún enfrentan la devastación por lluvias y señaló: “Hubo muy poca sensibilidad el día que lo hicieron cuando hay decenas de familias damnificadas y en medio de eso se hace el relanzamiento de un partido político”.

Sheinbaum justificó su señalamiento contextualizando que la emergencia por lluvias en varios estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo y otros, ha dejado decenas de muertos, miles de damnificados y comunidades todavía incomunicadas. En ese escenario, arrojó que el acto del PAN “podrían haberse esperado 15 días hasta que se levantara la emergencia”, acusando que el partido optó por un evento de campaña antes que por la contención del desastre.

El ángulo político, como lo planteó Sheinbaum, se vuelve doble. Por un lado, critica la “falta de sensibilidad y amor al pueblo” en el momento elegido para el relanzamiento. Por otro, señala que el cambio es solo de fachada: “es en el mismo lugar y con la misma gente”, dijo al referirse al evento realizado en el histórico Frontón México, sede emblemática del PAN desde 1939.

El PAN por su parte, terminará su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero según Sheinbaum, el PAN buscaba reemplazar al PRI como aliado y por eso se acercaría a Movimiento Ciudadano.

Lee más: Claudia Sheinbaum informa que siguen 119 caminos y puentes afectados por lluvias

“Ahora ya están diciendo ‘no, pues el PRI ya murió’, y entonces los mismos de siempre ahora están buscando cuál es la alternativa porque se quieren lavar la cara, pero representan lo mismo. Entonces ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, McPAN”, dijo durante su conferencia ‘mañanera’ del 16 de octubre.