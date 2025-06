Sheinbaum cuestiona acusaciones de lavado contra bancos mexicanos: “No hay pruebas”

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera sanciones contra tres bancos mexicanos: CIBanco, Intercam y Vector por supuestos vínculos con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se presentaron pruebas.

LEER MÁS: Estados Unidos acusa a tres bancos mexicanos de lavado de dinero

Durante la “mañanera del pueblo” de hoy 26 de junio, la mandataria mexicana reconoció que desde hace días las autoridades estadounidenses enviaron la información a la Unidad de Inteligencia Financiera, sin embargo, detalló que era “muy general”.

La presidenta agregó que estas empresas chinas que recibieron los fondos son empresas legalmente constituidas y recalcó que el comercio que tiene México con la nación nipona es de 139 mil millones de dólares.

“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos. ¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, expresó la titular del Ejecutivo.