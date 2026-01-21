Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Nacional

“Se pone primero a México”: Sheinbaum defiende traslado de 37 reos a EE. UU.

La presidenta aseguró que la entrega de 37 operadores criminales fue una decisión soberana basada en la seguridad nacional y no una subordinación al gobierno estadounidense
21 enero, 2026
Sheinbaum defiende traslado de reos a Estados Unidos por seguridad

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este miércoles el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos realizado el pasado martes. La mandataria aseguró que esta acción fue una decisión soberana de México, tomada bajo criterios estrictos de seguridad nacional y conveniencia para el país.

Sheinbaum explicó que, aunque el traslado ocurrió a petición del Departamento de Justicia de EE. UU., cada perfil fue analizado y aprobado individualmente por el Consejo Nacional de Seguridad de México. “Se pone primero a México en la definición de estas acciones”, enfatizó la mandataria, descartando que la medida fuera una respuesta directa a una orden de su homólogo estadounidense.

Colaboración, no subordinación

La presidenta fue clara al señalar que esta entrega es parte de la colaboración bilateral en materia de seguridad, pero siempre bajo el respeto a la soberanía. “No representa una subordinación a ningún país extranjero”, afirmó, destacando que el objetivo primordial es proteger la seguridad pública nacional al retirar a criminales de alto impacto del territorio.

Balance de extradiciones

La mandataria recordó que este operativo no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia continua de combate al crimen organizado transnacional:

  • Tercer traslado masivo: Es el tercer operativo de este tipo en menos de un año.

  • Cifras de 2025: Durante el año pasado, México ya había entregado a más de 50 criminales en dos acciones previas.

  • Total acumulado: Con los 37 enviados esta semana, suman ya 92 criminales de alto impacto procesados bajo este esquema en la actual administración.

La jefa del Ejecutivo reiteró que la política de seguridad de su gobierno seguirá evaluando caso por caso para determinar qué detenciones representan una amenaza que debe ser procesada bajo los mecanismos de cooperación internacional, siempre priorizando la paz en México.

