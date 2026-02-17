Claudia Sheinbaum rechaza invitación de Trump para unirse a la Junta de Paz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que el Gobierno de México rechazó formalmente la invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para integrarse a la denominada Junta de Paz para Gaza. Esta organización, impulsada por la administración estadounidense, pretende actuar bajo una estructura similar a la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abordar el conflicto en el Medio Oriente.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que ya se envió el comunicado oficial al gobierno de Donald Trump. La razón principal de la negativa radica en que la propuesta no incluye a Palestina como estado participante, una condición que el gobierno mexicano considera indispensable dada su postura diplomática de reconocimiento a dicha nación.

Claudia Sheinbaum enfatizó que, aunque México reconoce y celebra cualquier esfuerzo que abra espacios para la búsqueda de la paz global, no puede formar parte de una mesa de diálogo donde una de las partes directamente afectadas no tenga representación. “Nosotros reconocemos a Palestina como Estado”, sentenció la presidenta al explicar la respuesta enviada a la Casa Blanca.

México mantendrá rol de observador en la Junta de Paz

A pesar del rechazo a ser un miembro activo de la Junta de Paz, la administración federal indicó que México participará únicamente en calidad de observador. Esta decisión permite al país mantenerse al tanto de las resoluciones internacionales sin comprometer sus principios de política exterior, los cuales exigen una solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina.

La invitación de Donald Trump a diversos líderes mundiales busca crear un nuevo bloque de mediación fuera de los organismos tradicionales. Sin embargo, para el equipo de Claudia Sheinbaum, la falta de pluralidad en la integración inicial del grupo representa un obstáculo para la neutralidad que México busca proyectar en sus relaciones internacionales y su participación en foros de seguridad global.

Este movimiento diplomático ocurre en un contexto de constantes negociaciones entre ambos países, donde también se encuentran en la mesa temas prioritarios como la revisión del T-MEC y la seguridad fronteriza. Con esta respuesta, el Gobierno de México marca una línea clara sobre su autonomía en política exterior, priorizando el respeto a las soberanías y el derecho internacional antes que las alianzas de coyuntura política.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/