Sheinbaum destapa condonación a Cuba en sexenio de Peña Nieto

La revelación de una condonación de deuda a Cuba durante el gobierno de Enrique Peña Nieto reactivó el debate sobre la política energética y financiera de México hacia la isla, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que en 2013 se perdonó un adeudo que el gobierno cubano mantenía con Petróleos Mexicanos.

La presidenta explicó que la decisión formó parte de una serie de acuerdos bilaterales impulsados hace más de una década, en los que se incluyeron mecanismos de alivio financiero con el argumento de fortalecer la relación comercial y diplomática entre ambos países, una práctica que, subrayó, no es exclusiva de una sola administración.

Sheinbaum detalló que, además de la deuda con Pemex, durante ese mismo periodo se condonó el 70 por ciento de la deuda histórica que Cuba mantenía con Bancomext, mientras que el resto fue reestructurado con el objetivo explícito de incentivar el intercambio comercial y financiero bilateral.

El señalamiento presidencial buscó poner contexto a las críticas recientes por el envío de petróleo mexicano a Cuba, al insistir en que los acuerdos energéticos actuales son continuidad de decisiones tomadas por gobiernos anteriores, sin importar el partido político en el poder.

La mandataria adelantó que recibirá información detallada sobre los convenios petroleros firmados entre México y Cuba a lo largo de distintas administraciones, con la intención de transparentar el historial completo de apoyos y evitar interpretaciones parciales sobre la cooperación energética vigente.

Sheinbaum confirmó también el envío reciente de petróleo mexicano a la isla como parte de acuerdos de cooperación energética y financiera, en un momento en que Cuba enfrenta una severa crisis de apagones, aunque evitó precisar precios y volúmenes, al señalar que Pemex dará a conocer esos datos posteriormente.

Desde Palacio Nacional, la presidenta defendió que estas operaciones se realizan en un marco legal y como expresión de la soberanía del Estado mexicano, además de responder, en algunos casos, a razones humanitarias vinculadas al bienestar de la población cubana.

La jefa del Ejecutivo enfatizó que la relación México-Cuba es histórica y recordó que México fue el único país que se opuso al bloqueo contra la isla en la Organización de Estados Americanos, un antecedente que, dijo, explica la continuidad de los vínculos políticos, económicos y energéticos a lo largo de décadas.

