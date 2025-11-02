Sheinbaum coordina con Durazo la atención a víctimas del incendio en Hermosillo

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió sus condolencias por el incendio en una tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, Sonora, y reportó que ya coordina con el gobernador Alfonso Durazo para brindar atención a las víctimas y sus familias.

El incendio se registró la tarde del sábado 1 de noviembre en una tienda de la cadena Waldo’s del centro de Hermosillo, dejando un saldo de 23 personas fallecidas y varios heridos.

Claudia Sheinbaum informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para enviar equipo de apoyo a la zona.

Autoridades federales y estatales informaron que los equipos de rescate y protección civil continúan las labores en la zona del siniestro, mientras se identifican a las víctimas y se brinda apoyo a sus familiares.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene comunicación permanente con el gobernador Alfonso Durazo para garantizar atención médica, psicológica y económica a los afectados.

El incendio ocurrido en el centro de Hermosillo generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia y conmoción entre la población. Las autoridades locales confirmaron que la investigación sigue abierta para determinar las causas del fuego y las posibles responsabilidades.