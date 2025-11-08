Sheinbaum entrega escrituras del programa Viviendas para el Bienestar en Nayarit

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con el bienestar social y el desarrollo regional durante la entrega de escrituras del programa Vivienda para el Bienestar, en un evento donde también anunció la construcción del Puente Amado Nervo, que conectará Bahía de Banderas con Puerto Vallarta.

Durante su visita a Nayarit, la mandataria federal señaló que los apoyos para vivienda representan un acto de justicia hacia las y los trabajadores que durante el periodo neoliberal enfrentaron créditos impagables, los cuales —según explicó— rebasaban el valor de sus viviendas.

La presidenta explicó que, gracias a las nuevas políticas de su gobierno, alrededor de cinco millones de derechohabientes del Instituto Nacional Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) serán beneficiados con condonaciones, quitas y descuentos en sus créditos de vivienda.

En el acto de entrega, Claudia Sheinbaum otorgó 146 escrituras correspondientes al Infonavit, 107 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 257 del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, reconoció que la propia Claudia Sheinbaum diseñó el programa Vivienda para el Bienestar, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales integrales.

Vega Rangel detalló que en Nayarit se prevé otorgar 23 mil créditos —16 mil del Infonavit y 7 mil de la Conavi—, además de generar 5 mil empleos directos y 8 mil indirectos, en beneficio de más de 80 mil personas.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la institución ha liberado 146 hipotecas, de las cuales 78 escrituras ya se entregaron anteriormente y 68 durante este evento. Añadió que próximamente se construirán 1,466 viviendas en Tepic, Santiago Ixcuintla, Ixtlán del Río y Xalisco.

Asimismo, Claudia Sheinbaum anunció que en los próximos días se inaugurará la carretera Tepic–Compostela y se avanzará en la construcción del Puente Amado Nervo, obra clave que unirá Bahía de Banderas con Puerto Vallarta.