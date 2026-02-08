Sheinbaum envía ayuda humanitaria a Cuba pese a amenazas de aranceles de Trump

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, formalizó este domingo el envío de ayuda humanitaria a la República de Cuba mediante dos buques de la Armada de México.

Esta acción ocurre en un momento de alta tensión diplomática, ya que el mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 25% a productos mexicanos si la nación continúa apoyando con petróleo a la isla.

Según lo señalado por el Gobierno de México, el cargamento que este domingo se envío a Cuba en los buques ARM “Libertador” y ARM “Papaloapan” incluye alimentos e insumos médicos, con lo cual se busca mitigar la crisis energética y social que atraviesa el pueblo cubano tras el paso de recientes desastres naturales.

El Buque Papaloapan lleva “leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal”, mientras que el Buque Isla Holbox traslada “leche en polvo”, destacaron las autoridades mexicanas.

Se espera que las embarcaciones arriben a su destino en cuatro días y se informó que aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas a Cuba.

La estrategia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) reafirma la postura de soberanía de la administración del Gobierno de México. Cabe señalar que la presidenta Claudis Sheimbaum ha señalado que la política exterior mexicana se basa en la solidaridad internacional y no en presiones externas y ha referido que el apoyo a Cuba es una cuestión de derechos humanos y hermandad latinoamericana.

La relación entre México, Cuba y Estados Unidos atraviesa uno de sus puntos más críticos debido a la exportación de petróleo y asistencia técnica. Anteriormente, se ha documentado cómo el flujo de hidrocarburos desde Pemex hacia el puerto de Mariel ha sido el detonante para que Donald Trump sugiera la eliminación de beneficios comerciales para México.

En foros internacionales, el gobierno mexicano ha denunciado el bloqueo económico como la causa principal de la inestabilidad en la región, mientras que la administración estadounidense entrante asegura que cualquier ayuda financiera o en especie a la isla será castigada con impuestos fronterizos.

A pesar de las advertencias, la Cuarta Transformación ha intensificado la cooperación con el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Las estadísticas de exportación muestran que México se ha convertido en uno de los principales aliados de la isla para evitar un colapso total de su red eléctrica.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México