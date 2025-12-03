Sheinbaum mueve ficha decisiva: Ernestina Godoy encabeza la terna para la nueva FGR

Explicando el alcance político de la decisión, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la terna integrada por Ernestina Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bojorges para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), en un proceso que se perfila como una de las designaciones más relevantes de su administración. La elección llega tras la lista inicial de diez aspirantes que la Cámara Alta entregó a la mandataria.

Profundizando en el procedimiento, las tres candidatas deberán comparecer este miércoles ante el pleno, donde los senadores escucharán sus posturas, diagnósticos y compromisos frente al reto de dirigir al órgano autónomo más importante del sistema de justicia mexicano. Este mismo día, después de las intervenciones, se procederá a una votación por cédula entre los 128 legisladores.

Leer más: Black Friday rompe esquemas con gasto récord, compras móviles y un boom impulsado por la IA

Justificando la tensión política alrededor del proceso, la mayoría de Morena y sus aliados impulsa de manera abierta el nombramiento de Ernestina Godoy, quien actualmente funge como encargada de despacho de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Su posición interna y su cercanía con el oficialismo la convierten en la candidata con mayores probabilidades, aunque el aval final requiere una mayoría calificada.

Contextualizando esa exigencia, el Senado necesitará el voto de dos terceras partes para formalizar el nombramiento de la próxima fiscal. Ese requisito obliga a los grupos parlamentarios a construir acuerdos más allá de Morena, en un ambiente donde la seguridad, la autonomía ministerial y el combate a la impunidad están bajo escrutinio nacional.

Leer más: Dua Lipa conquista Latinoamérica a base de ‘covers’ de clásicos locales

Profundizando en el rol institucional del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, publicó el oficio que formaliza la recepción de la terna. Con ello, el proceso regresa completamente a la Cámara Alta, que deberá conducir las comparecencias y, posteriormente, la votación definitiva. El reloj legislativo ya corre.

Explicando los plazos establecidos, el pleno tendrá 10 días para nombrar a la titular de la FGR. Este marco temporal está diseñado para evitar vacíos prolongados en una institución cuya continuidad operativa es crucial para investigaciones federales y coordinación con fiscalías estatales.

Leer más: Caravana de tractores buscan llegar a CDMX para frenar la nueva Ley de Aguas

Justificando la importancia del límite temporal, la ley prevé una salida en caso de bloqueo político: si el Senado no alcanza un acuerdo dentro del plazo, la presidenta Sheinbaum podrá designar directamente a una de las integrantes de la terna. El mecanismo evita parálisis, pero también subraya la relevancia de la negociación legislativa que se desarrollará en los próximos días.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO