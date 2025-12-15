Sheinbaum destaca fortaleza del peso y anticipa una economía más sólida en 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resaltó este lunes el fortalecimiento del peso mexicano, cuyo tipo de cambio inició la semana por debajo de las 18 unidades por dólar, un nivel que marca una apreciación sostenida de la moneda nacional en los mercados cambiarios.

Ante medios desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la economía del país “está muy fuerte” y proyectó que 2026 será un año de mejores resultados para los indicadores macroeconómicos.

Sheinbaum contextualizó la evolución del peso con las políticas económicas implementadas durante su gestión, destacando que la estabilidad cambiaria refleja la confianza de inversionistas y agentes económicos en el desempeño de la economía nacional. En sus declaraciones subrayó que la fortaleza de la moneda obedece, en parte, al fortalecimiento del mercado interno y a la continuidad de programas de inversión pública en infraestructura, bienestar social y salarios, así como a las expectativas en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Datos oficiales muestran que el tipo de cambio spot del peso se ubicó en 17.9839 unidades por dólar en la apertura de la jornada, consolidando tres semanas consecutivas de apreciación frente al dólar estadounidense. Este desempeño también se compara con cierres recientes en los que la moneda mantuvo niveles favorables para el poder adquisitivo de importadores y consumidores, aunque desafíos globales y perspectivas de políticas externas siguen influyendo en la volatilidad cambiaria.

Analistas financieros han señalado que la posición actual del peso refleja un entorno de menor incertidumbre interna y una percepción de estabilidad en las cuentas públicas, aunque alertan que factores externos como decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el avance de negociaciones comerciales pueden impactar la tendencia. En este contexto, la administración federal ha enfatizado la importancia de mantener la disciplina fiscal y de continuar promoviendo la inversión tanto nacional como extranjera para sostener el crecimiento económico.

En su mensaje, Sheinbaum proyectó que los esfuerzos por consolidar una economía resiliente continuarán impulsando mejores condiciones para 2026, con énfasis en el fortalecimiento del mercado interno y la promoción de inversiones estratégicas. El rumbo del peso y de la actividad económica en los próximos meses será observado de cerca por mercados y sectores productivos, en busca de señales claras de consolidación y expansión.