Sheinbaum convoca de urgencia al Gabinete de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a una reunión de carácter urgente con los integrantes del Gabinete de Seguridad este domingo, tras una jornada marcada por hechos de violencia en el estado de Michoacán.

La cita tiene lugar en Palacio Nacional y cuenta con la participación de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); así como los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación y la comandancia de la Guardia Nacional.

Aunque la convocatoria de seguridad coincide con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la Presidencia de la República no precisó si la reunión fue convocada por ese motivo.

La convocatoria al Gabinete de Seguridad refuerza el mensaje de que el gobierno federal mantiene seguimiento permanente sobre los hechos de violencia en el país.