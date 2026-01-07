Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 7 de Enero, 2026
Nacional

Sheinbaum confirma a Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña

La presidenta explicó que el siguiente paso será el envío del nombramiento al Senado de la República, que deberá analizar y votar la ratificación conforme a la ley
7 enero, 2026
Gertz Manero

Presidencia de la República

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Alejandro Gertz Manero fue designado como próximo embajador de México en Gran Bretaña. El gobierno británico ya otorgó el beneplácito y ahora el nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum informó que el Reino Unido aprobó el beneplácito para que Alejandro Gertz Manero represente a México como embajador en Gran Bretaña.

La presidenta explicó que el siguiente paso será el envío del nombramiento al Senado de la República, que deberá analizar y votar la ratificación conforme a la ley.

Sheinbaum precisó que pudo hacer público el anuncio porque el gobierno británico ya emitió su autorización diplomática, requisito indispensable para avanzar en el proceso.

Gertz Manero dejó la titularidad de la Fiscalía General de la República en noviembre de 2025. En su carta de renuncia señaló que aceptó una nueva encomienda dentro del servicio público federal, a invitación de la presidenta.

De concretarse la ratificación legislativa, Gertz Manero asumirá la representación diplomática de México en una de las sedes más relevantes para la política exterior mexicana en Europa.

Proceso pendiente en el Senado

El Senado de la República deberá revisar el nombramiento y definir si aprueba la designación. Hasta ahora, no se ha anunciado la fecha en la que el tema será discutido en el pleno.

La ratificación es obligatoria para que el exfiscal pueda asumir formalmente el cargo y comenzar funciones en la embajada mexicana en Londres.

