Sheinbaum y Harfuch informan que Carlos Manzo tenía protección federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público.

La mandataria expresó sus condolencias a la familia del edil, a sus seres queridos y al pueblo uruapense, calificando el crimen como un hecho “vil e irreparable”.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, escribió la presidenta en sus redes sociales.

Sheinbaum explicó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento del ataque, se comunicó con el gobernador de Michoacán y con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien mantiene coordinación directa con la Fiscalía del Estado.

Omar García Harfuch, informó que ninguna línea de investigación está descartada en el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

El funcionario explicó que el edil contaba con protección de la Guardia Nacional desde diciembre de 2024, la cual se reforzó en mayo de 2025 con la asignación de 14 elementos de seguridad personal.



Añadió que los equipos de inteligencia trabajan para identificar los posibles móviles del crimen, y que el Gabinete de Seguridad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene coordinación permanente con el gobierno de Michoacán y la Fiscalía General de la República.

Durante la rueda de prensa, Harfuch subrayó que el caso refleja el alto nivel de riesgo que enfrentan las autoridades municipales en regiones con presencia del crimen organizado.