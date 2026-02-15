Sheinbaum invita a Salma Hayek al Palacio Nacional para impulsar el cine

La actriz y productora mexicana Salma Hayek destacó la importancia de los nuevos incentivos fiscales al cine nacional y llamó a defender la imagen de México en el mundo durante un evento conjunto con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, realizado este domingo en el Palacio Nacional.

En la presentación del plan de estímulos dirigido a la industria cinematográfica y audiovisual, Sheinbaum detalló que el gobierno federal publicará en breve en el Diario Oficial de la Federación un crédito fiscal de hasta 30 % del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para proyectos que gasten al menos 70 % de sus recursos con proveedores mexicanos, con un tope de 40 millones de pesos por producción.

Incentivos fiscales con impacto económico y cultural

Los incentivos anunciados buscan atraer tanto producciones nacionales como internacionales a filmar en México, generar empleos, fortalecer la proveeduría local y garantizar que las inversiones internacionales se traduzcan en desarrollo para la industria mexicana. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel Icaza, señaló que estas medidas promueven una mayor derrama económica y competitividad internacional en el sector audiovisual.

Durante su intervención, Salma Hayek destacó que aunque el cine mexicano había carecido de apoyos suficientes en el pasado, hoy existe la oportunidad de contar más historias que representen a México ante el mundo. La actriz subrayó que en un contexto donde la percepción del país ha sido criticada, es vital que el cine nacional sirva para defender la imagen de México y mostrar su diversidad cultural y creativa.

Hayek también señaló que la falta de incentivos en años anteriores dificultó que las producciones se realizaran en México, una situación que, dijo, ha cambiado con el nuevo plan. La actriz veracruzana mencionó que el talento mexicano, tanto delante como detrás de las cámaras, tiene la capacidad de competir a nivel global si se le brinda el apoyo adecuado.

La presencia de Salma Hayek en el anuncio del plan de incentivos subraya el interés del gobierno mexicano por vincular a figuras prominentes de la industria con el impulso de políticas públicas que fortalezcan el cine nacional. Claudia Sheinbaum destacó la trayectoria de la actriz y su defensa de los mexicanos en el extranjero como un elemento adicional para visibilizar el valor cultural del cine mexicano.

El anuncio fue respaldado por productores, actores, directores y técnicos de la industria, quienes celebraron las medidas como un paso importante para consolidar a México como un destino competitivo para la producción audiovisual a nivel internacional.

