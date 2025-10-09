Sheinbaum anuncia recopilación de datos para evaluar la red de “huachicol” fiscal

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal está recopilando información proveniente de Pemex, el SAT, la Secretaría de Energía y Aduanas con el propósito de determinar los daños reales ocasionados por la red de huachicol fiscal y así fortalecer la trazabilidad de los combustibles para evitar discrepancias o cifras desconocidas.

Sheinbaum descartó la cifra de 600 mil millones de pesos señalada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal, Grisel Galeano. Aseguró que dicho monto no se basa en datos oficiales definitivos, y que el análisis en curso pretende consolidar una sola fuente de información confiable para toda la administración pública.

Según la mandataria, las bases de datos que se están unificando incluyen los reportes de producción de Pemex, ventas, importaciones registradas por Aduanas, así como datos del SAT y de la Secretaría de Energía. El objetivo es controlar con precisión si se vende más combustible del que entra oficialmente al país o se produce legalmente, lo que sería indicio directo de huachicol fiscal.

Sheinbaum adelantó que, hacia finales de octubre, se espera tener la trazabilidad de los combustibles operando en tiempo real y agregó que ya existen querellas por 16 mil millones de pesos vinculadas al contrabando de combustible. También recordó que la Fiscalía General de la República investiga a funcionarios aduaneros y militares implicados en operaciones de huachicol fiscal, lo que forma parte de una estrategia más amplia para combatir estas redes ilícitas.