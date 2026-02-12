Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 12 de Febrero, 2026
Nacional

Sheinbaum fija postura tras aprobación de la jornada laboral de 40 horas

Tras el aval del Senado este miércoles, la presidenta destacó que la reducción de la semana laboral no permitirá recortes salariales en los centros de trabajo
12 febrero, 2026
Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la aprobación de la jornada laboral de 40 horas, que busca reducir la duración máxima de trabajo semanal en el país sin afectar el salario de los trabajadores.

Sheinbaum afirmó que esta reforma representa un avance histórico en los derechos laborales y destaca el compromiso del gobierno con el bienestar de las familias mexicanas.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso y modifica el artículo correspondiente de la Ley Federal del Trabajo para establecer que la jornada máxima de trabajo será de 40 horas semanales. El domingo pasado, la Cámara de Diputados había avalado el dictamen, y tras su revisión, el Senado lo ratificó, completando así su trámite legislativo.

La mandataria dijo que la medida permitirá mejorar la calidad de vida de los trabajadores, al darles más tiempo para descanso, convivencia familiar, educación y recreación.

Asimismo, Sheinbaum señaló que la reducción de la jornada laboral no implicará una disminución en la remuneración, y que continuará vigente el pago íntegro de salarios conforme a la ley.

La presidenta afirmó que México se coloca a la par de países con esquemas laborales más avanzados, y que esta reforma contribuirá a una mayor productividad y bienestar social.

Representantes de sindicatos y sectores laborales también celebraron la aprobación y consideraron que la medida representa un logro social para miles de trabajadores en el país.

