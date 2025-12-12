Claudia Sheinbaum pone tope a la edad de jubilación, ¿quiénes podrán retirarse a los 55 años?

El gobierno de Claudia Sheinbaum dio un giro significativo en la política de pensiones al modificar la edad mínima de jubilación para trabajadores al servicio del Estado bajo el régimen del ISSSTE. La medida, establecida en un decreto presidencial publicado en junio de 2025, introduce una reducción gradual de la edad de retiro que beneficiará a miles de servidores públicos.iss

La reforma se aplica a quienes cotizan bajo el llamado régimen Décimo Transitorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), un esquema especial que agrupa a muchos trabajadores con largas carreras en el sector público. Gracias al decreto, estas personas ahora podrán jubilarse a edades más tempranas si cumplen los requisitos de cotización establecidos por ley.

De manera inmediata, el decreto fija que a partir de 2025 las mujeres podrán jubilarse desde los 56 años y los hombres desde los 58, siempre que cumplan con los años de servicio necesarios. Esta modificación rompe con el esquema anterior, que elevaba continuamente la edad mínima y dificultaba el acceso oportuno a una pensión digna.

El ajuste es progresivo: en 2028, la edad mínima bajará a 55 años para mujeres y 57 para hombres, y continuará reduciéndose gradualmente hasta alcanzar 53 y 55 años, respectivamente, en 2034. Todo esto, bajo la condición de contar con los años de cotización que marca la ley (28 años para mujeres y 30 para hombres).

Funcionarios del gobierno federal han defendido esta reforma como un esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, facilitar un retiro digno y reconocer el desgaste laboral acumulado durante décadas de servicio. También aseguran que se ha analizado su viabilidad financiera para evitar presiones excesivas sobre el sistema de pensiones.

Sin embargo, advierten que la implementación debe monitorearse de cerca, ya que una reducción acelerada de edades de retiro implica un reto actuarial para la sustentabilidad de las pensiones a largo plazo.

