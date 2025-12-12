Sheinbaum sostiene llamada con el papa León XIV en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe

En el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una conversación telefónica con el papa León XIV, a quien reiteró la invitación para realizar una visita a México.

Durante la llamada, la mandataria reiteró la invitación al pontífice para visitar México. De acuerdo con Sheinbaum, el papa envió bendiciones y saludos al pueblo mexicano, en una jornada de especial significado religioso y cultural.

La presidenta señaló que ambos coincidieron en que, más allá de la religión que profese cada persona y del carácter laico del Estado mexicano, la Virgen de Guadalupe representa un símbolo de identidad, unidad y paz para millones de mexicanas y mexicanos.

La conversación se dio en el contexto de la conmemoración guadalupana, una de las celebraciones más importantes del país, que congrega expresiones de fe, tradición y cohesión social en distintas regiones de México.

Hasta el momento, no se ha informado si existe una fecha tentativa para una eventual visita del papa León XIV al país.