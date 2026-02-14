En el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un mensaje a través de sus redes sociales donde destacó el poder transformador de los sentimientos positivos frente a la adversidad política. La mandataria federal aseguró que el sentimiento del amor es la fuerza que permite vencer no solo al odio y al miedo, sino también a las calumnias, en clara referencia a los señalamientos que su administración y el proyecto de la Cuarta Transformación han enfrentado recientemente.

Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo compartió una reflexión sobre la importancia de la fraternidad y la solidaridad entre los mexicanos este 14 de febrero. Para Claudia Sheinbaum, el amor al pueblo y a la patria es el motor que impulsa las políticas públicas de su gobierno, subrayando que la construcción de un país más justo se basa en la empatía y no en la confrontación que promueven sus adversarios políticos en la esfera pública.

El mensaje, que rápidamente se volvió viral en plataformas como Facebook y X, resalta que el amor es el arma más poderosa contra las campañas de desinformación. Este pronunciamiento ocurre en un momento donde la agenda nacional se encuentra marcada por debates sobre reformas estructurales y la seguridad, por lo que la presidenta optó por un tono conciliador pero firme, reafirmando que su lealtad institucional y personal permanece con la ciudadanía.

Bajo la filosofía del Humanismo Mexicano, el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum guarda coherencia con la línea trazada desde el inicio de su gestión. Esta no es la primera vez que la mandataria utiliza conceptos de ética y moral para responder a sus críticos; en diversas conferencias de prensa matutinas, ha señalado que la política debe ser un acto de amor al prójimo. Este enfoque busca contrastar con los periodos de gobiernos anteriores, a los que frecuentemente acusa de haber actuado con egoísmo y corrupción.

Las estadísticas de percepción ciudadana indican que este tipo de mensajes resuena profundamente en un sector de la población que valora la cercanía emocional de sus gobernantes. En el Día del Amor y la Amistad, la figura presidencial aprovecha para fortalecer la identidad de su movimiento, vinculando los lazos afectivos personales con la lucha social. Analistas políticos sugieren que estas declaraciones también funcionan como un escudo ante las críticas por las crisis de seguridad que atraviesan algunas regiones del país, trasladando el debate hacia los valores fundamentales.

Finalmente, la presidenta extendió un abrazo a todas las familias mexicanas, instando a celebrar la amistad y los vínculos que unen a la sociedad. Mientras en ciudades como La Paz y Ciudad de México el comercio local reporta un aumento en ventas por la festividad, el mensaje de Sheinbaum busca recordar que la verdadera fortaleza de una nación reside en la unidad de sus habitantes, por encima de las diferencias ideológicas y los ataques mediáticos que buscan dividir al país.