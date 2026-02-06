Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 6 de Febrero, 2026
“Ningún partido puede ser un paraguas para delinquir”, afirma Sheinbaum tras captura de alcalde de Tequila

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la detención del morenista Diego Rivera Navarro, acusado de extorsionar a la empresa José Cuervo y de tener nexos con el CJN
6 febrero, 2026
Especial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue tajante al abordar la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, asegurando que “ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir”. Desde Michoacán, la mandataria aclaró que el arresto del edil no es una persecución política, sino el resultado de múltiples denuncias ciudadanas y empresariales.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, la investigación contra Rivera Navarro se originó tras quejas directas recibidas. Empresarios de la región acusaron al alcalde de encabezar una red de extorsión que llegó al extremo de intentar clausurar la fábrica de José Cuervo. Por esta razón, Claudia Sheinbaum afirma que las instituciones deben actuar con firmeza, dejando claro que el poder público no debe proteger a quienes vulneran la ley.

Extorsión y vínculos con el CJNG

Por otro lado, la detención de Diego Rivera Navarro no fue aislada, ya que también fueron capturados los directores de Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas de Tequila. Las autoridades investigan la relación de estos funcionarios con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialmente tras incidentes previos de apología al delito. No obstante, la presidenta subrayó que ningún partido político puede ser un paraguas para delinquir ni para solapar actos de corrupción o nexos criminales.

Defensa del patrimonio y la legalidad

Cabe señalar que el alcalde acumulaba diversas carpetas de investigación por extorsión, amenazas de muerte y violencia política de género. Además, se le acusa de realizar modificaciones ilegales en el Museo del Tequila para su beneficio personal. Por ello, la jefa del Estado Mexicano insistió en que cualquier funcionario, sin importar su jerarquía, debe demostrar su inocencia ante un juez, pues en su gobierno no habrá fueros informales para la impunidad.

Finalmente, la presidenta reiteró que la fiscalización y la justicia deben trabajar igual para todos. Debido a la gravedad de las acusaciones, el Gobierno Federal desestimó la legalidad de los cobros millonarios que el municipio pretendía imponer a la industria tequilera. Por lo tanto, el mensaje de que ningún partido político puede ser un paraguas para delinquir queda como una advertencia inamovible para todos los servidores públicos del país.

