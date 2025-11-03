Sheinbaum: “No habrá otra guerra contra el narco en Michoacán”

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió directamente a las críticas por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y descartó tajantemente la posibilidad de emprender una nueva guerra contra el narcotráfico en Michoacán. Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 3 de noviembre, aseguró que el camino no será el despliegue militar masivo, sino el fortalecimiento de la justicia y la atención a las causas de la violencia.

El asesinato del edil, ocurrido el fin de semana, volvió a encender el debate sobre la seguridad en Michoacán y el papel del Estado frente al crimen organizado. Algunos sectores exigieron la intervención del Ejército, pero Sheinbaum recordó que la estrategia de militarización aplicada en sexenios anteriores no contuvo la violencia y, por el contrario, la profundizó. “La fuerza del Estado es la justicia, no la guerra”, afirmó.

Uno de los cuestionamientos planteados en la conferencia fue si los escoltas de Carlos Manzo tenían vínculos con el crimen organizado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó rotundamente esa versión. Señaló que, de hecho, uno de los escoltas repelió la agresión y fue quien abatió al atacante durante los hechos.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, explicó que los escoltas del alcalde habían sido elegidos por él mismo y pertenecían a la policía municipal. En diciembre pasado se realizó un análisis de riesgo y Manzo decidió mantener su protección con elementos locales “porque eran personas de confianza”.

En respuesta a quienes exigen una militarización del estado, Sheinbaum fue enfática: “No habrá otra guerra contra el narco”. Reiteró que la estrategia federal se basa en inteligencia, coordinación institucional y programas sociales orientados a prevenir que más jóvenes se integren a células criminales. Aseguró que la justicia y no la fuerza desmedida será el instrumento principal del Estado.

La presidenta también criticó a quienes, desde la oposición y ciertos medios de comunicación, han utilizado el asesinato con fines políticos. “Es una andanada de la derecha, de comentócratas y opinadores. No escuché una sola condolencia a la familia, pero sí muchas ganas de lucrar con la tragedia”, dijo, al tiempo que reiteró su solidaridad con los habitantes de Uruapan y Michoacán.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que su gobierno acompañará a las autoridades locales en las investigaciones para esclarecer el crimen, reforzar la seguridad en la región y atender a las víctimas. Reiteró que el Estado no renunciará a su responsabilidad, pero actuará sin autoritarismo ni violencia indiscriminada.

