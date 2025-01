Sheinbaum no fue invitada para investidura de Trump: “No pasa nada”

A pocos días de que Donald Trump tome protesta como nuevo presidente de Estados Unidos, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que no recibió la invitación para acudir a este evento, que reunirá a varios líderes mundiales.

Durante la “mañanera del pueblo” de este martes 14 de enero, Sheinbaum fue cuestionada sobre si ya había recibido la invitación, dado que el evento se llevará a cabo el próximo 20 de enero, sin embargo, ella respondió con un simple no.

“No, pero no pasa nada, no pasa nada, está ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”, contestó la presidenta poco antes de terminar la mañanera que habitualmente ofrece en Palacio Nacional.