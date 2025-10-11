Claudia Sheinbaum evita pronunciarse tras Nobel a Machado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se abstuvo de emitir felicitaciones o comentarios por la reciente concesión del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana, María Corina Machado. Durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre el galardón, Sheinbaum mantuvo una posición cautelosa, mencionando solo principios de soberanía y autodeterminación.

En dos ocasiones los reporteros insistieron sobre su postura frente al reconocimiento a Machado, pero Sheinbaum descartó profundizar en el tema: “Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos… me quedaría hasta ahí en el comentario”, fue su respuesta, antes de agregar: “sin comentarios”, dijo.

Este silencio contrasta con las numerosas reacciones internacionales que han felicitado a Machado por su lucha democrática y su papel como referente opositor en Venezuela, por lo que analistas políticos interpretaron la posición de Sheinbaum como una estrategia diplomática para evitar comprometerse con un reconocimiento que podría ser interpretado como intervención en asuntos internos venezolanos.

Algunos señalan que, al mantenerse en reserva, la mandataria busca proyectar una política exterior basada en el respeto mutuo y la no injerencia.