Sheinbaum anuncia nueva beca para jóvenes en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva beca para jóvenes en México, que busca apoyar a quienes viven en municipios de alto riesgo, incorporándolos a actividades culturales, deportivas y comunitarias como alternativa de inclusión social.

Aunque aún no tiene nombre formal, el proyecto de beca para jóvenes comenzará a operar a partir de 2026 y beneficiará a aproximadamente 20 mil jóvenes en todo el país y que consistirá en pequeñas becas que serán otorgadas a jóvenes que están en riesgo debido a que viven en municipios de alto impacto en criminalidad.

Sheinbaum explicó que la modalidad será territorial, es decir; visitando casa por casa, ya que con base en la experiencia del programa “Jóvenes Uniendo al Barrio”, implementado cuando fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México, aseguró se lograron grandes resultados.

Asimismo, anunció que se realizará el programa: “Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable”, donde los jóvenes podrán participar varias horas al día en actividades deportivas y culturales y destacó que su Gobierno buscará llevar fuera de la Ciudad de México el programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares CDMX).

En su discurso durante la mañanera advirtió que la implementación arrancará entre enero y febrero de 2026, con recursos ya etiquetados para este fin.