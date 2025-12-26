Claudia Sheinbaum, incluida entre las figuras de mayor estilo en 2025 según The New York Times

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida por The New York Times entre las 67 personas con más estilo del año 2025, en una lista que reunió a personajes internacionales de distintos ámbitos culturales y públicos.

El medio estadounidense, en su selección anual centrada en la autoexpresión y la proyección pública, destacó a Claudia Sheinbaum por la forma en que ha integrado elementos de la moda tradicional mexicana en su vestimenta, incluyendo bordados y tejidos artesanales, durante su primer año como presidenta de México.

Según la reseña del diario, el estilo de Claudia Sheinbaum ha evolucionado a lo largo de su trayectoria política, incorporando prendas con bordados indígenas que reflejan el patrimonio cultural del país y que ha mostrado en actos oficiales y giras internacionales, lo que generó atención dentro y fuera de México.

La inclusión de Sheinbaum en este listado de estilo posiciona su figura en un contexto global de referentes que no solo se destacan por su trabajo profesional, sino por la manera en que proyectan su imagen pública. Entre los otros nombres seleccionados por The New York Times figuran artistas, deportistas y líderes de opinión de diversas partes del mundo.

Además del reconocimiento por su estilo, Claudia Sheinbaum también ha destacado en rankings internacionales por otros aspectos de su labor pública, aunque la lista de estilo se centra específicamente en la forma en que su presencia y vestimenta han generado conversación en plataformas culturales y mediáticas.

Lee más: Pobladores detienen obra de cabina del tren al AIFA para exigir a Sheinbaum cumplimiento de promesas

Analistas y comentaristas señalan que la inclusión de Sheinbaum en este tipo de conteos refleja la intersección entre política, identidad cultural y moda, y cómo figuras públicas como la presidenta mexicana pueden influir en la percepción sobre el estilo desde una óptica que va más allá del simple vestir.

Lee más: Sheinbaum destapa condonación a Cuba en sexenio de Peña Nieto

Este reconocimiento se suma a otras menciones internacionales que ha recibido Claudia Sheinbaum a lo largo de 2025, reforzando su presencia en medios globales y la discusión sobre la proyección de la cultura mexicana en escenarios públicos de alcance mundial.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.