Sheinbaum amplía obras carreteras en Nayarit

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la autopista Tepic-Compostela en Nayarit, un proyecto estratégico que impulsó la movilidad y el desarrollo económico del estado. Durante la ceremonia realizada en Xalisco, la mandataria informó que el tramo se extendería hasta Las Varas-Platanitos y Platanitos-San Blas, para mantener fuentes de empleo y mejorar la conectividad regional.

Sheinbaum destacó que la construcción de esta carretera representó una colaboración ejemplar entre el sector público y privado, donde el interés principal fue el bienestar del pueblo. También reconoció el esfuerzo de los trabajadores mexicanos, especialmente los de la construcción, quienes contribuyeron al progreso económico tanto en México como en Estados Unidos.

La autopista de 26 kilómetros, que atravesó municipios como Compostela, Xalisco y Tepic, contó con diez puentes, dos entronques y un túnel. La obra, con una inversión de más de 4 mil 200 millones de pesos, generó cerca de 2 mil 900 empleos directos e indirectos y redujo los tiempos de traslado en aproximadamente 35 minutos.

Por su parte, Jorge Mendoza Sánchez, titular de Banobras, señaló que diariamente transitaban más de 6 mil 500 vehículos por la autopista en Nayarit. Explicó que el modelo de gestión CMRO permitió que el gobierno federal conservara la propiedad de la obra, garantizando así su mantenimiento y beneficio público a largo plazo.