Sheinbaum ordena destitución de agentes del INM tras video de presunta extorsión a paisanos

La separación inmediata de agentes del Instituto Nacional de Migración involucrados en presuntos actos de corrupción marcó un nuevo mensaje de la administración federal sobre tolerancia cero a prácticas ilegales dentro de dependencias clave, luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa a un funcionario solicitando dinero a connacionales que ingresaban al país desde Estados Unidos.

La presidente Claudia Sheinbaum confirmó que el material llegó a su despacho la semana pasada y detonó una reacción directa del Gobierno federal, al instruir a la Secretaría de Gobernación y al propio INM a revisar el caso, identificar a los responsables y proceder con su separación del cargo mientras avanzan las investigaciones.

El episodio ocurrió el pasado 16 de diciembre en la oficina migratoria internacional conocida como “Puerta México”, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, un punto sensible por el constante flujo de mexicanos que retornan o visitan el país, especialmente durante la temporada decembrina.

La mandataria subrayó que el video constituye una evidencia clara de una conducta indebida, lo que permitió actuar sin dilaciones administrativas, y reiteró que su gobierno trabaja en la construcción de un esquema integral de atención a denuncias de corrupción para garantizar respuestas inmediatas y sanciones ejemplares.

Desde el ámbito institucional, el Instituto Nacional de Migración reconoció que los funcionarios señalados habrían incurrido en irregularidades durante el ejercicio de sus funciones, precisando que el caso ya fue canalizado ante la Fiscalía General de la República, instancia encargada de determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

Sheinbaum recordó que, días antes de la difusión del video, el propio INM había habilitado líneas telefónicas para que los paisanos denuncien extorsiones, abusos de autoridad o malos tratos, una medida que busca fortalecer la vigilancia ciudadana en uno de los trámites más sensibles para los mexicanos que regresan al país.

El caso se da en un contexto de mayor escrutinio sobre las prácticas internas del instituto, particularmente en temporadas de alta movilidad migratoria, cuando se incrementan los riesgos de corrupción y abuso en puntos fronterizos y estaciones migratorias.

En paralelo, autoridades estatales han reforzado acciones de supervisión, como ocurrió en Quintana Roo, donde la gobernadora Mara Lezama y el titular del INM, Sergio Salomón, recorrieron la estación migratoria de Cancún para garantizar un trato digno a turistas y visitantes, ante el incremento previsto de viajeros rumbo al Mundial de Futbol 2026.

