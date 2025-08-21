Sheinbaum anuncia planta solar para Baja California Sur y descarta cable submarino

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que el gobierno federal construirá una planta solar en Baja California Sur, con el fin de fortalecer el suministro eléctrico en la entidad, que opera de manera aislada al resto del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que este proyecto de energía limpia se suma a los planes que ya tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la media península, y adelantó que también estarán renovando algunas de las plantas antiguas.

“Ahí estamos, le vamos a presentar la próxima semana porque es un proyecto muy bonito para Baja Sur. Son dos o tres plantas. Se había planteado que hubiera una planta de combustión interna a diésel o combustóleo y nosotros vamos a hacer una planta solar”, expresó Sheinbaum.

La presidenta destacó que todos los detalles de la nueva planta solar de Baja California Sur serán dados a conocer la próxima semana en la mañanera.

¿Qué pasará con el cable submarino?

Sobre el proyecto del cable submarino que conectaría a Baja California Sur con el Sistema Interconectado Nacional, Sheinbaum señaló que es muy oneroso, por lo que la alternativa es mantener a la entidad con su sistema aislado, siempre que cuente con suficiente capacidad de generación y transmisión.

Lo que ya anunció la CFE

En marzo de este año, la CFE autorizó la construcción de la Central de Combustión Interna Los Cabos, que operará con gas natural y contará con 13 motores de alta eficiencia, con capacidad de 240 MW y una inversión de 272 millones de dólares.

La planta fue diseñada para conservar agua en una región desértica y podrá usar diésel en emergencias, garantizando mayor flexibilidad. Tendrá una vida útil de 30 años y financiamiento a través de un fideicomiso privado y créditos internacionales.

Energía más limpia para Baja California Sur

Con el nuevo anuncio de Sheinbaum sobre una planta solar, se refuerza la estrategia para que Baja California Sur cuente con un sistema eléctrico confiable, flexible y sustentable, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y garantizando el abasto en épocas de alta demanda.