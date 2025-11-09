Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” este domingo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este domingo presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia federal enfocada en reducir la violencia y mejorar las condiciones sociales en el estado.

Durante su mensaje desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el plan fue elaborado junto con el Gabinete de Seguridad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y las autoridades municipales. Además, afirmó que el objetivo es atender las causas de la violencia y devolver la tranquilidad a las comunidades.

Estrategia integral para atender seguridad y desarrollo

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se basa en tres ejes principales:

Reforzar la seguridad con mayor presencia de fuerzas federales y estatales.

Atender las causas sociales con programas de bienestar y apoyo a la juventud.

Impulsar el desarrollo económico y educativo para reconstruir el tejido social.

Según Sheinbaum, la estrategia busca una presencia constante del Estado en todo el territorio y una mejor coordinación entre niveles de gobierno.

Coordinación permanente entre autoridades

Por su parte, la mandataria destacó que habrá mesas regionales de seguridad, inversión en infraestructura y un despliegue más amplio de la Guardia Nacional en zonas con altos índices delictivos.

También señaló que trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar investigaciones rápidas y sin impunidad.

Lee más: Dictan segunda vinculación a proceso a presunto agresor de la presidenta Sheinbaum

Contexto reciente

El anuncio ocurre pocos días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Este hecho motivó al gobierno federal a acelerar la presentación del plan.

Sheinbaum reiteró que la estrategia será integral, preventiva y sostenida, y que su aplicación tendrá un seguimiento permanente por parte del Gabinete de Seguridad.