Sheinbaum celebra su primer cumpleaños como presidenta de México y le cantan Las Mañanitas

Claudia Sheinbaum celebra este martes 24 de junio de 2025 su cumpleaños número 63 y, por primera vez, lo hace como presidenta de México, a casi un año de haber asumido el cargo y de marcar historia como la primera mujer en liderar el país.

Al inicio de su habitual “mañanera del pueblo”, los reporteros presentes en Palacio Nacional la recibieron con Las Mañanitas y mensajes de felicitación. Sheinbaum sonrió e incluso hizo una broma sobre la edad que cumple.

“Muchas gracias. Ya a esta edad no hace falta tanto cumpleaños. Un año más vieja, pero lo importante es la juventud en el corazón”, expresó la mandataria.

Ante la pregunta de si celebrará este día con su familia o si tiene previsto algún evento especial, la mandataria mexicana explicó que el pasado domingo se reunió con sus seres queridos, en particular con su nieto, por lo que este martes únicamente compartirá una comida con su esposo, Jesús María Tarriba.

Al finalizar la mañanera, se tomó una fotografía con los reporteros y compartió varios pasteles con los asistentes.

La titular del Ejecutivo aseguró que tiene mucho trabajo y, por ello, no realizará una celebración especial este día. No obstante, en su agenda no figura ningún evento para el resto de la jornada.