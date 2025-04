Tras apertura del camino costero, Sheinbaum promete liberar accesos a playas en todo México

Tras la reapertura del camino costero de Cabo del Este, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó el compromiso de su gobierno para garantizar el acceso libre y público a todas las playas del país, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante un mensaje, la mandataria lamentó que durante décadas se haya promovido un modelo de desarrollo turístico que restringe el uso de las zonas federales costeras, impidiendo a muchas personas el libre disfrute del mar, a pesar de que la ley establece que las playas son públicas.

“De manera muy importante estamos trabajando para que exista acceso público al pueblo a las playas en México. Lamentablemente durante muchos años la forma de desarrollar las playas fue ni siquiera dejar un malecón sobre la playa; así está la Riviera Maya y parte de Nayarit. Entonces estamos trabajando junto con Semarnat todo lo relacionado a los accesos a playas federales, esto para exigir que se abran los caminos, al igual que en Baja California. Si existe permiso para construir y está en regla, no quiere decir que la gente no pueda pasar a la playa; eso no solo es ilegal si no que discriminatorio. No puede ser que solo aquel que pueda pagar miles de pesos pueda estar en cuartos de hotel pueda tener acceso a la playa”.

Sheinbaum señaló que su administración revisará casos en entidades como Baja California, Nayarit y la Riviera Maya, donde desarrollos turísticos han bloqueado el paso hacia las zonas federales. Enfatizó que tener un permiso de construcción no exime a los desarrolladores del cumplimiento del derecho constitucional al libre tránsito.

Finalmente, reiteró que su gobierno promoverá medidas para que el acceso al mar no esté condicionado al poder adquisitivo y que cada playa cuente con al menos un acceso público garantizado para toda la población.