Tras críticas, Sheinbaum propone cambios en polémica Ley de Telecomunicaciones

Luego de que se aprobara fast track la polémica Ley de Telecomunicaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que propondrá que se haga un cambio en uno de los artículos referente a las plataformas digitales, o incluso se elimine, para que no se preste a malinterpretaciones.

Durante la “mañanera del pueblo” de hoy viernes, la mandataria mexicana reiteró que no tiene inconveniente en que se realicen cambios y reiteró que su gobierno está en contra de la censura.

“Ese artículo en particular tiene que comunicarse o eliminarse, ese no es digamos el objetivo de la ley, si crea confusión y se piensa que es para censurar, eso no ha sido el objetivo y en todo caso que se quiete el artículo o se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”, dijo desde Palacio Nacional.