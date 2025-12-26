Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

En un año marcado por la diplomacia y la proyección internacional de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó visitas oficiales a Estados Unidos, Canadá, Honduras y Guatemala, consolidando relaciones estratégicas con líderes mundiales y regionales en diferentes foros y encuentros bilaterales.

Según un balance oficial, estos viajes se suman a una intensa agenda que incluye giras dentro del país y en el extranjero, que en conjunto suman un equivalente a ocho vueltas a la Tierra en distancia recorrida.

En diciembre de 2025, Sheinbaum viajó a Washington DC, donde participó en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá. En ese marco, sostuvo un encuentro trilateral con el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un gesto simbólico de acercamiento diplomático tras meses de tensiones en la relación bilateral.

Previo a su visita a Estados Unidos, la mandataria asistió a la Cumbre de Líderes del G7 en Canadá, donde reforzó la importancia de colaborar en temas globales como paz y prosperidad, incluso con invitaciones explícitas de líderes de ese bloque. Durante su estancia, Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney acordaron elevar la relación bilateral a una Asociación Estratégica Integral, enfocada en comercio, seguridad y desarrollo sostenible.

En Honduras, la Presidenta mexicana participó en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde dialogó con mandatarios de la región sobre integración y cooperación económica.

Posteriormente, en Guatemala, sostuvo una reunión bilateral con el presidente Bernardo Arévalo, en la que se abordaron temas de seguridad, migración, infraestructuras y cooperación regional, con énfasis en acciones conjuntas entre ambos países.

Los viajes de Sheinbaum a estos cuatro países reflejan una estrategia diplomática que busca fortalecer los lazos de México en Norteamérica y Centroamérica, así como promover la cooperación regional frente a desafíos comunes como el desarrollo económico, la seguridad y la migración.

Analistas señalan que estas giras no solo consolidan relaciones bilaterales, sino que también posicionan a México como un actor clave en los foros multilaterales de la región en el cierre de 2025 y la antesala al año electoral en Estados Unidos.

