Sheinbaum rechaza propuesta de Trump: no habrá ejército de EU en México

Luego de que The Wall Street Journal publicara un artículo donde aseguran que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a Claudia Sheinbaum para tener una mayor presencia miliar en el país y así luchar contra el crimen organizado, hoy la mandataria mexicana confirmó la propuesta de su homólogo.

Durante su visita al Estado de México para la inauguración de la Sede Educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco, Sheinbaum mencionó que parte del artículo publicado por el medio estadounidense es verdad, aunque “no así como lo menciona”.

“Quiero decir que es verdad (el artículo del WSJ), que en algunas de las llamadas, pero no así como lo menciona, dijo ‘en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico, les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudar’ ¿y saben qué le dije? No presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, no se vende, la soberanía se ama y se defiende, no hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio nosotros en el nuestro, podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”, dijo.