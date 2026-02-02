Claudia Sheinbaum reprende a morenistas de Baja California: “¡Hay que trabajar más con la gente!”

En un momento de tensión captado durante su gira por San Quintín, en Baja California, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reprendió públicamente a un grupo de legisladores y dirigentes locales de Morena. El incidente ocurrió este fin de semana mientras la mandataria abandonaba un evento del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas, cuando los funcionarios se acercaron con la intención de tomarse una fotografía con ella.

Visiblemente molesta, Sheinbaum ignoró la petición de la “selfie” y lanzó una instrucción directa y tajante: “¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!”. La presidenta enfatizó que el movimiento no se trata de estar en oficinas o eventos públicos, sino de mantener una presencia constante en el territorio para atender las demandas ciudadanas que aún persisten en la región norte del país.

El regaño de la mandataria federal ocurre en un contexto de crecientes reclamos sociales en Baja California, donde comunidades de Ensenada y San Quintín han manifestado descontento por la falta de servicios de salud y seguridad. Ante esta situación, Sheinbaum advirtió que no basta con ganar elecciones, sino que la “Cuarta Transformación” requiere una vinculación real con las bases.

Durante la visita, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda acompañó a la presidenta, quien también anunció la creación de un Centro Integrador del Gobierno Federal en la zona para supervisar de cerca la aplicación de los programas sociales, ante la evidente desconexión de algunos representantes locales con la población.

Este llamado al orden en Baja California no es un hecho aislado, ya que la administración federal ha reiterado que los funcionarios deben priorizar el “territorio sobre el escritorio”. La mandataria se comprometió a regresar en seis meses para evaluar si las instrucciones fueron acatadas y si la atención a las comunidades de jornaleros ha mejorado tras este fuerte llamado de atención a la estructura morenista.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum subrayó que el compromiso con el pueblo es la prioridad absoluta de su gobierno, dejando claro que las figuras públicas de su partido deben ser gestores reales de las necesidades del pueblo y no solo figuras de redes sociales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/