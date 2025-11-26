Claudia Sheinbaum pide respeto tras críticas de Fernández Noroña a Grecia Quiroz

Claudia Sheinbaum se posicionó este lunes sobre el conflicto generado por las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz. La mandataria subrayó que, aunque existen diferencias políticas, debe prevalecer el respeto, especialmente hacia personas que han sufrido una pérdida reciente.

Sheinbaum recordó que Quiroz continúa enfrentando el asesinato de su esposo, por lo que cualquier crítica debe hacerse con prudencia y humanidad.

El origen del conflicto

El senador Fernández Noroña cuestionó públicamente a Grecia Quiroz y la acusó de actuar por ambición política. Sus señalamientos generaron una fuerte respuesta de diversos sectores, que consideraron sus declaraciones como inapropiadas y carentes de sensibilidad.

El tema escaló rápidamente en la agenda pública debido al contexto de violencia que rodea el caso de la alcaldesa.

La postura presidencial

Sheinbaum pidió evitar ataques personales y centrarse en los temas de fondo. Aseguró que el debate político no debe usarse para agredir a quienes enfrentan un proceso emocional delicado. También llamó a mantener la unidad y la responsabilidad en la conversación pública.

Reacciones en el entorno político

Las críticas de Noroña provocaron comentarios tanto dentro como fuera de su partido. Legisladores y figuras políticas consideraron que sus declaraciones afectan la discusión pública y pueden constituir una forma de violencia política contra una mujer en situación de vulnerabilidad.