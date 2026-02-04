“En México gobierna el pueblo, no los cárteles”: Sheinbaum responde a Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el país sea gobernado por la delincuencia organizada y calificó como “absolutamente falsa” la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un supuesto control de los cárteles en México.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum respondió a una pregunta del corresponsal de la BBC en México, Quentin Sommerville, quien cuestionó si esas declaraciones podían considerarse una muestra de respeto entre ambos gobiernos.

La mandataria afirmó que mantiene diálogo con Trump, pero subrayó que dicha acusación no tiene sustento. Recordó que en enero de 2025 la Casa Blanca emitió un comunicado en el que vinculó al gobierno mexicano con el crimen organizado.

Indicó que la única “prueba” presentada fue el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.

Sheinbaum señaló que ese argumento ignora más de una década de cambios políticos en el país. Reiteró que en México no gobiernan los cárteles, sino el pueblo.

Homicidios y estrategia de seguridad

Para respaldar su postura, la presidenta presentó cifras oficiales sobre homicidios dolosos. Explicó que durante el sexenio de Felipe Calderón los asesinatos diarios pasaron de 28 a 70.

Añadió que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la cifra alcanzó alrededor de 100 homicidios diarios. Afirmó que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador los niveles se estabilizaron y comenzaron a descender.

Sobre su administración, Sheinbaum aseguró que el primer año muestra una tendencia a la baja. Precisó que el día anterior se registraron 35 homicidios en todo el país.

Percepción de inseguridad

Ante el señalamiento de que la población no percibe una mejora y sigue viviendo con miedo, la presidenta reconoció que el problema persiste en varias regiones.

Indicó que el gobierno mantiene operativos activos en Sinaloa y otras entidades. Afirmó que el enfrentamiento directo no es el eje de la estrategia.

Detalló que el plan se basa en detenciones, labores de inteligencia y atención a las causas. Aclaró que las fuerzas federales responden cuando son atacadas.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que su gobierno continuará trabajando de forma permanente para mejorar la seguridad y proteger a la población.

