Sheinbaum sostiene reunión con Trump y Carney en Washington

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una reunión en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un encuentro que calificó como cordial y productivo. De acuerdo con la propia mandataria, las tres naciones acordaron mantener el trabajo conjunto en temas de interés común.

Según explicó Sheinbaum, el encuentro le dejó “una sensación positiva”, luego de reunirse también con integrantes de la comunidad mexicana en la capital estadounidense. La reunión trilateral se realizó en un contexto de cooperación regional previo a futuros procesos comerciales.

La presidenta mexicana aclaró que durante la conversación no se abordó la próxima revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, conocido como TMEC, cuyo proceso formal iniciará en julio de 2026. Señaló en tercera persona que “ese asunto no se trató aún”, aunque destacó la importancia de mantener comunicación permanente entre los tres gobiernos.

Asimismo, se dio a conocer que Trump extendió una invitación para que Claudia Sheinbaum regrese a Washington en una próxima fecha, la cual será definida por ambos equipos. La mandataria destacó que el enfoque principal continúa siendo la cooperación económica y diplomática con Estados Unidos y Canadá.

Tras la reunión, Sheinbaum compartió en redes sociales que acordaron fortalecer los trabajos en torno a los “temas comerciales”, mensaje que acompañó con una fotografía del encuentro trilateral. La presidenta subrayó que los equipos mantendrán comunicación constante para avanzar en proyectos comunes.

El encuentro se dio en paralelo al sorteo del Mundial de Futbol 2026, evento organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociado FIFA en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. En esta ceremonia participaron Donald Trump, Carney y Claudia Sheinbaum, como representantes de los países sede del torneo.

La presidenta reiteró que su gobierno continuará impulsando la cooperación económica y deportiva en la región, especialmente ante la relevancia del Mundial, en el que México, Estados Unidos y Canadá unirán esfuerzos logísticos. Añadió que esta coordinación refuerza el espíritu de integración norteamericana.