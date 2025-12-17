Sheinbaum llama a la no intervención ante riesgo de violencia en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar de forma diplomática para evitar un nuevo derramamiento de sangre en Venezuela. El llamado lo hizo en medio de la tensión regional por diversos hechos de violencia.

Sheinbaum afirmó que México apuesta por la paz y el diálogo como mecanismos para resolver disputas, y pidió que la comunidad internacional refuerce sus esfuerzos para construir soluciones pacíficas.

La mandataria señaló que cualquier intervención en Venezuela debe partir del diálogo entre las partes involucradas y respetar la soberanía de los pueblos. Dijo que imponer soluciones por la fuerza puede agravar los conflictos.

Sheinbaum destacó que México mantiene una postura de no intervención y respeto al derecho internacional. Subrayó que la ONU y otros organismos deben priorizar las negociaciones políticas antes que cualquier medida que implique confrontación.

Llamado por la paz regional

La presidenta afirmó que México está dispuesto a apoyar iniciativas multilaterales para facilitar procesos de paz. Agregó que la crisis venezolana requiere soluciones diplomáticas y concertadas, lejos de acciones que puedan intensificar la violencia.

Sheinbaum reiteró que en temas de seguridad y derechos humanos, la ONU tiene un papel clave para promover la estabilidad y evitar víctimas.