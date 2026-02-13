Claudia Sheinbaum y Salma Hayek presentarán nuevos incentivos para impulsar el cine y series en México

Este domingo 15 de febrero, la actriz mexicana Salma Hayek acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum al anuncio de incentivos para la industria cinematográfica y apoyos económicos destinados a fortalecer la industria cinematográfica y de series en el país.

Estas medidas buscan posicionar a México como el principal centro de producción audiovisual en América Latina, facilitando la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo de talento local.

La presidenta admitió que aunque varios integrantes de la industria llevaban años pidiendo incentivos para el cine en México, lo consideró aún más cuando se lo pidió la veracruzana.

“El domingo viene Salma Hayek, se los adelanto. Es un reconocimiento a ella porque, bueno hay muchos que desde hace mucho tiempo están pidiendo los incentivos. Salma es una figura mexicana internacional, pero recuerdan que les dije que la conocí en Veracruz ahora que estuve ahí y que ella me insistió mucho en tener incentivos para producción de cine”, destacó la mandataria.

La iniciativa pretende simplificar los trámites administrativos para las filmaciones en territorio nacional y aumentar los fondos destinados al IMCINE, asegurando que las producciones cuenten con un marco jurídico y económico sólido para su ejecución.

Claudia Sheinbaum subrayó que la cultura y el cine son motores de desarrollo económico y social. Según el plan presentado, los nuevos estímulos permitirán que las plataformas de streaming y los grandes estudios recuperen un porcentaje mayor de su inversión mediante devoluciones de impuestos, siempre y cuando contraten personal técnico y artístico mexicano, fomentando así la creación de empleos especializados en el sector.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), la producción de cine y series ha mostrado un crecimiento sostenido en la última década. El nuevo esquema de trabajo impulsado por Claudia Sheinbaum y respaldado por figuras como Salma Hayek proyecta una inversión captada superior a los mil millones de dólares anuales. Esto incluye no solo la producción en Ciudad de México, sino la descentralización hacia estados como Jalisco, Baja California y Yucatán.

La participación de Salma Hayek en este proyecto es fundamental, ya que su experiencia internacional permite alinear las políticas públicas con las necesidades reales de los productores globales. Con este anuncio, el gobierno mexicano busca competir directamente con destinos fílmicos consolidados, aprovechando la diversidad de paisajes y la infraestructura técnica de primer nivel que ofrece el país a las grandes productoras.

