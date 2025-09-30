Sheinbaum presenta programa nacional integral para fortalecer la salud mental juvenil

El presente 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa a nivel nacional que busca abordar la salud mental en jóvenes como parte de las “Jornadas por la Paz y contra las adicciones”.

La propuesta surge tras el reciente suceso en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, donde un estudiante atacó con arma blanca a otro alumno, provocando su muerte, lo que obligó a suspender clases presenciales en varias facultades.

Ante ese escenario, Sheinbaum expuso que su administración busca ir más allá de la reacción punitiva y promover acciones estructurales para atender las necesidades emocionales y psicológicas de la juventud.

La propuesta se integrará dentro de las jornadas nacionales por la paz y contra las adicciones, pero contará con un componente específicamente enfocado en la salud mental juvenil.

Se prevé que los jóvenes tengan acceso a espacios seguros donde puedan denunciar, expresar problemas personales y generar vínculos de confianza colectiva.

Se vincularán factores relevantes a esta etapa, como el uso de redes sociales y grupos emergentes que afectan la esfera emocional de adolescentes.

Aunque la Presidenta señaló que no ha hablado personalmente con el rector de la UNAM, la Secretaría de Gobernación ya ha coordinado con el gabinete de seguridad y la casa de estudios para fortalecer investigaciones y mecanismos de protección institucional.

El anuncio tiene un claro componente simbólico y político: busca mostrar cercanía del gobierno con los jóvenes en un momento de crisis social, pero también enfrentará retos operativos.