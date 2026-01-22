Sheinbaum se reunió con Ernestina Godoy; dictamen del descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este jueves que sostuvo una reunión con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, en Palacio Nacional, donde abordaron temas de interés prioritario para la administración y la investigación del reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que uno de los principales temas fue el seguimiento al avance de la investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó al menos 14 personas fallecidas y casi 100 lesionadas.

Sheinbaum explicó que, respetando la autonomía de la Fiscalía, Godoy le indicó que el dictamen técnico y jurídico que podría explicar las causas del descarrilamiento estará listo la próxima semana, sin entrar en detalles sobre el contenido del informe.

Además del tren, la reunión sirvió para revisar otros asuntos relevantes que, según la presidenta, requieren seguimiento institucional, aunque no especificó cuáles.

El dictamen que se espera esté concluido la próxima semana abrirá el camino para determinar responsabilidades y avanzar en la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, según lo expresado por la propia Sheinbaum en días recientes.

