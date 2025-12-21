Sheinbaum adelanta que tren suburbano al AIFA estará listo para Semana Santa de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el tren suburbano que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará concluido y listo para operar en Semana Santa de 2026, así lo señaló tras realizar el primer recorrido de prueba en el nuevo sistema ferroviario.

Durante la supervisión del proyecto, Sheinbaum informó que la obra civil ya está prácticamente concluida, con un avance general del 92%, y que ahora se trabaja en detalles finales como la construcción de tres puentes peatonales, pruebas de señalización automática y la etapa de pruebas técnicas previas a la apertura al público.

El tren suburbano permitirá un traslado estimado de 43 minutos entre la estación Buenavista y el AIFA, con intervalos de 15 minutos entre trenes. El servicio operará de 5:00 a 00:30 horas y contará con una flota de 10 trenes, siete en servicio, dos en reserva y uno en mantenimiento constante, según detalló la mandataria.

Sheinbaum destacó que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la movilidad ferroviaria en el país, junto con otras obras como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y los tramos México–Querétaro y AIFA–Pachuca. Asimismo, recordó que el ramal Lechería–AIFA fue iniciado en la administración anterior y requirió esfuerzos adicionales en gestión social y reubicación de viviendas en zonas aledañas.

Entre las comunidades que se verán beneficiadas por el tren suburbano se encuentran Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán, contribuyendo no solo a mejorar la conectividad de la Zona Metropolitana del Valle de México, sino también a impulsar la actividad económica regional.

Con la proyección de que el tren suburbano esté plenamente operativo para el periodo vacacional de primavera, las autoridades federales mantienen el compromiso de concluir los trabajos en el primer trimestre de 2026, reforzando la oferta de transporte público eficiente hacia uno de los principales nodos de transporte aéreo del país.

