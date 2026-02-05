Sheinbaum suspende Mañanera este 5 de febrero por acto constitucional en Querétaro

La ausencia de la conferencia matutina de este jueves 5 de febrero no responde a una pausa en el ritmo presidencial, sino a un ajuste puntual en la agenda oficial de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó que ese día encabezará los actos conmemorativos por el Día de la Constitución fuera de la Ciudad de México.

La decisión fue explicada por la propia mandataria durante su encuentro con medios del miércoles 4 de febrero, donde dejó claro que la cancelación de la Mañanera del Pueblo obedece a un compromiso cívico de carácter nacional y no a una interrupción de sus actividades públicas o de comunicación.

El motivo central del ajuste es el traslado de la presidente a Santiago de Querétaro, donde presidirá la ceremonia por el 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, una de las fechas más relevantes del calendario cívico nacional.

El acto oficial se llevará a cabo en el Teatro de la República, recinto emblemático donde fue firmada la Carta Magna, y contemplará ceremonias protocolarias, honores a los símbolos patrios y mensajes institucionales enfocados en la vigencia y el significado del orden constitucional en la vida pública del país.

Desde Palacio Nacional se subrayó que la suspensión de la conferencia matutina será únicamente por un día, ya que la Mañanera del Pueblo se reanudará el viernes 6 de febrero, aunque no desde la capital, sino desde Morelia, Michoacán, como parte de la agenda de trabajo de la presidente en el interior de la República.

La conmemoración de este año adquiere un carácter inédito al coincidir con un hecho histórico en la representación institucional del Estado mexicano, pues por primera vez las principales participaciones oficiales estarán encabezadas por mujeres en los tres poderes de la Unión.

Además de la presidente Claudia Sheinbaum, el evento contará con la presencia y mensajes de Laura Itzel Castillo, presidente de la Cámara de Senadores, y Kenia López Rabadán, presidente de la Cámara de Diputados, quienes compartirán el protagonismo en una ceremonia tradicionalmente dominada por figuras masculinas.

Este relevo simbólico en la conducción del acto constitucional refleja el avance de la participación femenina en los espacios de poder y marca un precedente en una celebración que durante décadas fue encabezada exclusivamente por hombres, sin que ello altere el carácter solemne ni institucional de la fecha.

