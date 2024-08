En BCS, Sheinbaum plantea programa de vivienda para trabajadores del sector turismo

En el marco de la inauguración de la nueva clínica Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Cabo San Lucas, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a complicar cada una de sus promesas de campaña que realizó; principalmente las relacionadas con los programas federales que velan por el bienestar de las familias mexicanas.

Sheinbaum reiteró que con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación (4T), no regresará la corrupción y muchos menos los privilegios a los que estaban acostumbrados los gobiernos. Durante su mensaje mencionó que ya se encuentra trabajando de la mano con el gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, para lograr dotar de mayor volumen de agua potable a la entidad.

“Hoy vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que no vamos a defraudarlos, que no vamos a dar marcha atrás. Que no van a regresar la corrupción y los privilegios, que en conjunto con ustedes vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Ya Víctor y su servidora nos reunimos con los gobernadores, ya estamos trabajando porque vamos a continuar con el trabajo para brindar agua potable a todo Baja California Sur, en particular la presa de La Paz”.