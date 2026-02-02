Sheinbaum inaugura último tramo de tren interurbano “El Insurgente”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, oficializó la inauguración total del tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” este lunes, completando un proyecto de infraestructura que busca potenciar la movilidad en la región central del país.

En una ceremonia celebrada en la Ciudad de México, Sheinbaum encabezó la apertura del tramo final del tren Interurbano desde Santa Fe hasta Observatorio, lo que permite que el servicio cubra el recorrido completo entre Toluca, Estado de México, y la capital en aproximadamente 50 minutos.

El tren Interurbano México-Toluca, denominado El Insurgente, fue entregado con todas sus estaciones operativas: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Este corredor ferroviario tiene una extensión aproximada de 57.77 kilómetros y se integra con otras redes de transporte urbano, incluyendo la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México y la línea 3 del Cablebús.

Sheinbaum destacó que la puesta en marcha de este tren Interurbano representa un avance para facilitar desplazamientos cotidianos y mitigar tiempos de traslado entre la capital y la zona conurbada del Estado de México. El proyecto contempla una frecuencia de trenes cada 5 a 7 minutos y una capacidad de hasta 719 pasajeros por unidad.

La construcción del tren Interurbano México-Toluca se inició hace más de una década y enfrentó retrasos, desafíos técnicos y múltiples etapas de pruebas antes de concluir. El proyecto buscaba desde sus inicios mejorar la conectividad entre dos de los centros urbanos más importantes del país, un objetivo que la administración de Sheinbaum ha impulsado para reducir congestión vial y fortalecer alternativas de transporte sustentable.

Durante el evento, Sheinbaum también hizo referencia a la continuidad del desarrollo ferroviario en México, destacando la necesidad de integrar sistemas de transporte de manera eficiente para los usuarios domésticos e interurbanos.

Autoridades estiman que la operación del tren Interurbano beneficiará diariamente a decenas de miles de personas que viajan entre Toluca y la Ciudad de México, reduciendo tiempos de traslado que antes podían superar las dos horas en carretera. Además, se proyecta que el corredor contribuya a dinamizar la economía regional al facilitar el flujo de personas y bienes entre ambos nodos urbanos.

Con la inauguración de este tren Interurbano, Sheinbaum consolida uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de su administración al frente del Ejecutivo federal, marcando un hito en la red ferroviaria de pasajeros en el país y estableciendo una base para futuros desarrollos en movilidad sustentable.