Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 12 de Enero, 2026
HomeNacionalSheinbaum y Trump dialogan sobre seguridad y soberanía en llamada telefónica
Nacional

Sheinbaum y Trump dialogan sobre seguridad y soberanía en llamada telefónica

Ambos mandatarios sostuvieron su primer contacto de 2026, con énfasis en cooperación bilateral y respeto mutuo entre México y Estados Unidos
12 enero, 2026
0
11
Sheinbaum y Trump sostienen llamada sobre seguridad y soberanía

x.com/@Claudiashein

La mañana de este lunes 12 de enero a presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica, en la que coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad con respeto a la soberanía, combatir el tráfico de drogas y promover el comercio y la inversión, en un contexto de crecientes tensiones por amenazas y acciones en la región.

“Tuvimos una muy buena conversación… hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, escribió la presidenta Sheinbaum en su cuenta oficial de X.

En la fotografía difundida en redes sociales se observa a la presidenta respaldada por un equipo de alto nivel, entre ellos el canciller Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario para América del Norte Roberto Velasco, y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quienes participaron en la llamada.

La primera llamada oficial entre ambos presidentes en 2026, ocurre en momentos de tensiones crecientes tras declaraciones de Donald Trump sobre posibles acciones contra los cárteles de drogas en México y luego de recientes operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela que despertaron críticas internacionales.

El respeto a la soberanía fue uno de los ejes centrales del intercambio, en un contexto marcado por recientes declaraciones del gobierno estadounidense sobre el combate a los cárteles y el tráfico de fentanilo.

Ni México, ni Estados Unidos informaron sobre acuerdos específicos ni fechas para próximos encuentros bilaterales.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasClaudia SheinbaumDonald TrumpNarcotráfico
Articulo anterior

Papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano en ...

Siguiente articulo

Acusan propaganda oficial en Cancún y Playa del Carmen que contrasta con ...