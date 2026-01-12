Sheinbaum y Trump dialogan sobre seguridad y soberanía en llamada telefónica

La mañana de este lunes 12 de enero a presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica, en la que coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad con respeto a la soberanía, combatir el tráfico de drogas y promover el comercio y la inversión, en un contexto de crecientes tensiones por amenazas y acciones en la región.

“Tuvimos una muy buena conversación… hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, escribió la presidenta Sheinbaum en su cuenta oficial de X.

En la fotografía difundida en redes sociales se observa a la presidenta respaldada por un equipo de alto nivel, entre ellos el canciller Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario para América del Norte Roberto Velasco, y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quienes participaron en la llamada.

Lee más: Papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano en medio de la crisis venezolana

La primera llamada oficial entre ambos presidentes en 2026, ocurre en momentos de tensiones crecientes tras declaraciones de Donald Trump sobre posibles acciones contra los cárteles de drogas en México y luego de recientes operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela que despertaron críticas internacionales.

El respeto a la soberanía fue uno de los ejes centrales del intercambio, en un contexto marcado por recientes declaraciones del gobierno estadounidense sobre el combate a los cárteles y el tráfico de fentanilo.

Ni México, ni Estados Unidos informaron sobre acuerdos específicos ni fechas para próximos encuentros bilaterales.

Únete AQUÍ TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur