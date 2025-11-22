Sheinbaum advierte a Salinas Pliego: la “línea de odio” en TV Azteca podría costarle anunciantes y agravar deudas

En las declaraciones de este fin de semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la “línea de mucho odio” que sostiene la televisora Tv Azteca, propiedad de Ricardo Salinas, podría costarte la pérdida de anunciantes y, por lo tanto, la llegada de ingresos, empeorando con ello la crisis económica que actualmente enfrenta el empresario.

Las diferencias entre el Gobierno de México y el propietario de Grupo Salinas cada vez están más cerca de un mayor conflicto y más lejos de un verdadero arreglo.

Durante la conferencia del 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum respondió a preguntas sobre reportajes recientes en revistas como Fortuna y agencias como Bloomberg, que revelan controvertidas estrategias legales de Ricardo Salinas, incluyendo el uso de empresas en Canadá y prácticas de “inteligencia corporativa” criticadas por un juez en Londres.

Claudia Sheinbaum enfatizó que su gobierno no caerá en “provocaciones” y actuará “en el marco de la ley”, pero no escatimó en críticas al rol mediático de Ricardo Salinas Pliego, mejor conocido como “El Tío Richie“.

“A ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora y es sencillamente el mercado, es la libertad del mercado”, reiteró.

Estas declaraciones de Sheinbaun se dan en un contexto donde TV Azteca ha sido un crítico feroz del gobierno de la Cuarta Transformación, cubriendo temas como presunta corrupción, represión en manifestaciones –como la de la “Generación Z” del 15 de noviembre– y políticas económicas.

Las deudas de Grupo Salinas con el SAT y otros problemas…

Cabe recordar que Grupo Salinas enfrenta actualmente una deuda total que ronda los 115 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual, en contraparte, ha sido interpretado por el empresario como un intento de “extorsión y censura” por parte del Gobierno de México.

El conflicto, que se remonta a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pero se ha intensificado bajo el mandato de Sheinbaum, gira en torno a litigios fiscales acumulados durante más de una década contra empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego, como Elektra, Totalplay y la propia TV Azteca.

En septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en contra de Grupo Salinas siete juicios fiscales, validando créditos por 48 mil millones de pesos y el pasado 13 de noviembre, la Corte confirmó la validez de una pérdida fiscal reportada en 2012, ordenando el pago de 67 millones de pesos adicionales, sumando en total una deuda de 115 millones de pesos ante el SAT.

Además, un tribunal de la Ciudad de México revocó una suspensión que beneficiaba a Salinas en un litigio internacional en Nueva York, donde enfrenta demandas por 580 millones de dólares de inversionistas estadounidenses.