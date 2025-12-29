Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 29 de Diciembre, 2025
Nacional

Sheinbaum viajará a Oaxaca para atender a familias de víctimas del Tren Interoceánico

El gobierno federal mantiene atención médica y acompañamiento a las familias
29 diciembre, 2025
Sheinbaum se trasladará a Oaxaca para atención directa a víctimas del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que viajará a Oaxaca para reunirse de manera directa con las familias de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en la Línea Z.

La mandataria explicó que un equipo del ISSSTE ya se encuentra en la zona para atender a las personas lesionadas. Además, confirmó que ella misma acudirá para dialogar con los familiares y dar seguimiento personal al caso.

Investigación en curso para esclarecer las causas

Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya participa en la investigación del accidente del Tren Interoceánico. También colabora la fiscalía estatal, así como la Agencia Reguladora del Transporte.

Indicó que las autoridades realizan las cadenas de custodia desde el día del accidente, con el objetivo de determinar con rigor qué provocó el descarrilamiento Tren Interoceánico. Claudia Sheinbaum añadió que se revisará la vía férrea junto con la Secretaría de Marina antes de reanudar operaciones.

Gobernación acompañará a las familias

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, informó que cada familia que perdió a un ser querido contará con el acompañamiento de un servidor público para realizar trámites y gestiones.

Precisó que 13 personas fallecieron, entre ellas una menor de edad. Además, explicó que desde el primer momento se desplegó un equipo interdisciplinario para recorrer hospitales y brindar atención directa a heridos y familiares.

Línea de información para familiares

Las autoridades habilitaron el teléfono 55 22 30 21 06 para que la población pueda consultar información oficial sobre el estado de las personas lesionadas y fallecidas por el descarrilamiento Tren Interoceánico.

