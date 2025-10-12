Claudia Sheinbaum visita estados afectados por lluvias y anuncia apoyos a damnificados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza este domingo una gira por Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades más afectadas por las intensas lluvias de los últimos días. Hasta ahora, el Gobierno federal reporta 44 personas fallecidas por los efectos del temporal.

A través de sus redes sociales, la mandataria confirmó que la emergencia se atiende con el Plan DN-III-E y el Plan Marina, y que en cuanto las condiciones lo permitan, se iniciará un censo casa por casa para distribuir apoyos a la población afectada.

“Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, publicó Sheinbaum.

Saldo oficial:

Hasta la mañana de este domingo, el Gobierno federal contabiliza:

18 muertes en Veracruz

16 en Hidalgo

9 en Puebla

1 en Querétaro

Además, se estima que alrededor de 111 municipios han resultado afectados por deslaves, inundaciones y caminos bloqueados.

Coordinación con Fuerzas Armadas y Protección Civil

Sheinbaum informó que más de 9 mil elementos de las Fuerzas Armadas están desplegados en las zonas afectadas:

Más de 6 mil de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Alrededor de 3 mil de la Secretaría de Marina (Semar)

Cerca de 250 máquinas de la SICT, Sedena y Semar operan en la apertura de caminos.

También detalló que ya se han establecido puentes aéreos en varias comunidades incomunicadas.

“Desde el jueves que se presentaron las lluvias torrenciales instalamos el Comité Nacional de Protección Civil, que sesiona de forma permanente. La coordinadora Laura Velázquez ha estado informando y atendiendo directamente en campo”, señaló.

Atención a familiares y víctimas

La presidenta extendió su solidaridad a quienes han perdido a un ser querido o no han logrado localizarlo. Reiteró que el número telefónico 079 está habilitado para brindar información y canalizar reportes, en coordinación con los gobiernos estatales.

Más recorridos y reporte diario

Sheinbaum adelantó que este lunes continuará su recorrido por otras entidades afectadas y que en la conferencia mañanera se dará un informe completo junto a los integrantes del Comité Nacional de Emergencias.

A las 19:00 horas de este domingo, también se realizará una nueva sesión del Comité para seguir evaluando la situación y coordinar acciones de respuesta.

“Estamos trabajando desde el primer momento para abrir caminos, llevar ayuda y proteger a las comunidades. Nadie va a quedar desamparado”, afirmó.